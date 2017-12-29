Путин подписал закон о создании "реестра коррупционеров"

Путин подписал закон о создании реестра, в который сроком на пять лет будут вноситься сведения о лицах, уволенных в связи с утратой доверия за совершение коррупционного правонарушения. Документ размещен на официальном портале правовой информации.

Законом закрепляется использование в кадровой работе государственной гражданской службы государственных информационных систем (далее - ГИС).

Порядок использования федеральной ГИС в области государственной службы устанавливается правительством РФ, в отдельных федеральных государственных органах - президентом РФ.

Законом создается реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия, в который сроком на пять лет будут вноситься сведения о лицах, уволенных в связи с утратой доверия за совершение коррупционного правонарушения. Реестр размещается в федеральной ГИС в интернете. Порядок ведения реестра определяется правительством РФ.

Сведения о лице, к которому было применено взыскание в виде увольнения в связи с утратой доверия за совершение коррупционного правонарушения, исключаются из реестра в частности, в случае отмены акта, явившегося основанием для включения в реестр данных сведений.

Также основанием для исключения может стать вступление в установленном порядке в законную силу решения суда об отмене акта, явившегося основанием для включения в реестр данных сведений. Таким основанием закон считает и истечение пяти лет с момента принятия акта, явившегося основанием для включения в реестр сведений.

Сведения исключаются и в случае смерти лица, к которому было применено взыскание в виде увольнения в связи с утратой доверия за совершение коррупционного правонарушения.