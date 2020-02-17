ЦБ РФ одобрил блокчейн-проект «Норникеля»

Комитет Банка России по развитию финансового рынка одобрил блокчейн-платформу «Норникеля» для выпуска и оборота цифровых прав, пилотный проект сможет заработать после вступления в силу закона «О цифровых финансовых активах».

Об этом сообщила пресс-служба ЦБ РФ, передает ТАСС.

О планах запустить платформу для торговли металлами с использованием токенов основной акционер и президент «Норникеля» Владимир Потанин сообщил в марте 2019 г. Позднее он говорил, что апробация платформы пройдет до конца 2019 г., токенизировать планируется до 20% продукции компании. В 2020 г. продажи через токены могут составить 10-15% от всех продаж, рассчитывает «Норникель».

Пилотирование блокчейн-платформы проводилось в регулятивной «песочнице» Банка России - на площадке, позволяющей протестировать инновационные технологии и сервисы на финансовом рынке, которые пока не соответствуют текущему регулированию. В случае успешного пилотирования проекта можно инициировать подготовку законодательных изменений для внедрения технологии.

«По итогам пилотирования Банк России предложил включить в проект федерального закона «О цифровых финансовых активах» положения, необходимые для внедрения и развития таких решений на формирующемся рынке цифровых активов, которые были поддержаны государственными органами и бизнесом», - приводятся в сообщении слова директора департамента финансовых технологий Банка России Ивана Зимина. Начать свою деятельность платформа сможет после вступления закона в силу.

По словам старшего вице-президента «Норникеля» Сергея Батехина, которого цитирует пресс-служба компании в своем сообщении, данная платформа может стать первым значимым проектом в России как по токенизации, так и по практическому промышленному применению технологии распределенных реестров.

«Для эмитентов новая технология означает снижение издержек, возможность привлечения финансирования на более выгодных финансовых условиях и повышение ликвидности активов, а для инвесторов - доступ к новым перспективным инструментам для инвестирования», - отметил он.