В РФ криптовалюты и токены разрешат обменивать на другие активы только через спецоператора

Криптовалюты, токены и другие цифровые активы можно будет обменивать на другие активы только через счета оператора обмена цифровых финансовых активов, следует из соответствующего законопроекта, обнародованного Минфином РФ.

Ранее замминистра финансов Алексей Моисеев сообщал, что проведение операций по купле-продаже криптовалют в РФ может быть разрешено только для компаний с соответствующей лицензией на организацию торгов. Это могут быть любые товарные биржи, просто биржи, центральные контрагенты или иные участники рынка с такой лицензией.

Как следует из законопроекта, обмен цифровых активов для квалифицированных инвесторов будет осуществляться только через специальный счет, который открывает оператор цифровых активов, владеющий цифровым кошельком. Порядок ведения таких счетов будет устанавливаться Центральным банком РФ, говорится в законопроекте.

Документ, как и анонсировалось ранее, дает определения различным цифровым активам и терминам, связанным с этим сегментом. Также в законопроекте зафиксировано ограничение в 50 тыс. рублей для неквалифицированных инвесторов, которые вкладывают средства в цифровые активы. О планах таких ограничений ранее говорил А.Моисеев.

В документе определены правила размещения токенов (ICO) и требования к публичной оферте, которая предлагается инвесторами при размещении этого вида цифровых активов. В частности, если учет владельцев токенов будет вестись эмитентом самостоятельно, то его обяжут передавать экземпляр публичной оферты депозитарию. Законопроект определяет требования к инвестиционному меморандуму для ICO.

Майнинг криптовалют определен в законе как предпринимательская деятельность. Как ранее пояснял А.Моисеев, это означает, соответственно, что майнинг разрешен для юрлиц и индивидуальных предпринимателей.

В законопроекте говорится, что выпуск токенов определенного вида может производить только один эмитент.

В настоящее время криптовалюты и цифровые активы в РФ законодательно не регулируются.