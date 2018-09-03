В шести городах России по требованию ЦБ изъяли криптоматы

Около 25 криптоматов (криптообменные автоматы, Bitcoin ATM, позволяющие приобрести криптовалюту за денежные средства) изъято у компании-владельца BBFpro по требованию Банка России и Генпрокуратуры, сообщил РИА Новости адвокат компании из Центра цифровых прав Саркис Дарбинян.

Криптообменники позволяют пользователю обменивать криптовалюты, в частности биткоины, на фиатные (традиционные) денежные средства. Криптообменные автоматы подключены к интернету, поэтому средства можно сразу переводить на криптокошельки. В России, согласно данным портала CoinATMRadar, расположено 79 криптообменников. Наибольшее их число сосредоточено у Москвы и Новосибирска — десять и шесть штук соответственно. Деятельность криптоматов в РФ не регулируется законом.

По словам Дарбиняна, изъятие криптоматов произошло в шести городах России: Краснодаре, Ростове, Иркутске, Новосибирске, Воронеже и Красноярске.

"З0-го августа мы узнали, что в шести городах России одновременно происходит изъятие аппаратов. Пытались понять, в чем причина, но ее пока сложно узнать. Как ссылаются местные прокуроры, это (изъятие – ред.) происходит по требованию Генпрокуратуры и ЦБ. Видимо, было письмо — они (представители власти – ред.) ссылаются в бумаге, но копию письма никто не отправлял", - сказал он.

Старший помощник прокурора Новосибирской области Дмитрий Лямкин сообщил, что "по поручению Генеральной прокуратуры в Новосибирской области проводилась проверка, связанная с законностью оборота криптовалюты на территории региона". ЦБ, Генпрокуратура и МВД РФ ситуацию пока не комментируют.

Как рассказал директор Российской ассоциации криптовалют и блокчейна (РАКИБ) Арсений Щельцин, в России большое количество криптообменных аппаратов хранится на складах и ждет регулирования. "Это в десятки раз больше, чем те, что подключены", - указал он.

"В первую очередь нужно притянуть уже существующие законодательные механизмы, чтобы описать процесс продажи или покупки криптовалюты. Во вторую очередь, задача этих криптоматов — первично соблюдать уже установленные законы: требования к контрольно-кассовой технике, идентификация пользователя по паспорту, требования к вендинговым автомоматам, уплата налогов и сборов. Если все эти требования соблюдены, будет сложно законным образом остановить деятельность компании", - считает директор РАКИБ.