Суд в США заблокировал решение Трампа по программе защиты детей-нелегалов

Федеральный судья в Сан-Франциско временно заблокировал решение президента США Дональда Трампа о прекращении программы защиты детей нелегальных мигрантов Deffered Action for Childhood Arrivals (DACA). Об этом сообщает Los Angeles Times.

В своем постановлении окружной судья Уильям Элсап удовлетворил просьбу властей штата Калифорния и других штатов о переносе сроков прекращения программы DACA до начала слушаний в суде. «DACA была и остается законным осуществлением полномочий сотрудников иммиграционной службы», - отметил Элсап. Он сообщил, что решение отказаться от программы было основано на неправильном прочтении законов, поэтому оно должно быть отложено.

По мнению судьи, участники программы DACA пострадают в случае ее завершения. «Этот шаг оторвет допущенных к работе сотрудников от экономики нашей страны и нанесет ущерб им и их семьям, не говоря уже о прекращении уплаты налогов», - добавил судья.

Программа DACA была запущена в 2012 году. К 2016 году ей воспользовались около 750 тыс. человек. Заявки на участие в программе не принимаются с 5 сентября 2017 года, детей-нелегалов планируют депортировать не раньше марта 2018 года. Всего из США могут быть высланы около 900 тыс. человек. К этому моменту конгресс США должен будет принять окончательное решение по программе. Всего в поддержку DACA выступили около 800 американских компаний, включая Google, Microsoft, Facebook, Uber, IBM, Alphabet, Marriott International.