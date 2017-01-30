Суд в Бруклине приостановил исполнение указа Трампа об ограничении въезда в США

Федеральный суд в Бруклине разрешил временное пребывание гражданам, которые уже прибыли в США и были задержаны в аэропортах в соответствии с новым указом президента страны Дональда Трампа по миграционной политике, сообщает Reuters.

Таким образом, суд частично приостановил исполнение президентского указа.

Как уточняется, тем гражданам, кто уже прибыл в страну и у кого есть действующие визы, разрешается временно остаться. По оценкам Американского союза защиты гражданских свобод (American Civil Liberties Union, ACLU), решение коснется порядка 100–200 человек, уже задержанных в разных аэропортах США или еще находящихся в пути.

Представитель Министерства внутренней безопасности США заявил Reuters, что ведомство внимательно следило за данным судебным процессом. При этом собеседник отметил, что пока копию судебного решения они не получили. Представитель министерства заявил, что речь идет о 375 гражданах, кого затронул данный указ. Из них 109 прибыли в США и им было отказано во въезде в страну. Еще 173 человека не были допущены в самолеты представителями авиакомпаний еще в аэропортах вылета.

Речь идет об указе Трампа, выпущенном в минувшую пятницу. Согласно документу, в частности, на 90 дней запрещается въезд в США лицам из семи стран с преимущественно мусульманским населением. Речь идет о гражданах Ирана, Ирака, Ливии, Сирии, Сомали, Судана и Йемена.

После выхода указа в аэропортах страны начали задерживать прибывших в США граждан из стран, попавших под запрет. В субботу в аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке вспыхнула многочисленная акция протеста. Собравшиеся выступали против миграционного указа Трампа и требовали освободить задержанных.