Последнее обновление: 28.12.2017 17:08

Порошенко анонсировал перезагрузку всей судебной системы

После избрания по беспрецедентно прозрачной процедуре новый Верховный суд Украины перезагрузит всю судебную систему государства. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко, выступая на открытии нового отделения неотложной медицинской помощи на Одесчине.

"Уже запущена судебная реформа и сформирован по абсолютно безперецедетному прозрачному принципу новый Верховный суд, где каждый украинец может найти правду, которую он не мог найти 23 года до этого. А завтра - и именно здесь я хочу объявить об этом, - мы сделаем перезагрузку всей судебной системы", - сказал Порошенко.

В этом контексте он добавил, что каждый судья должен будет пройти и независимое оценивание, и проверку на соответствие критериям добропорядочности.

"Какой ты судья, если ты имеешь виллу, машину, иногда яхту, и не можешь объяснить, откуда оно взялось? Иди к людям и объясни, где и как, и отчитайся за каждый приговор. И нет проблем", - подчеркнул президент.

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