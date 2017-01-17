Адвокаты Януковича намекают, что от него "скрывали" антиукраинскую деятельность РФ

Защита экс-президента Виктора Януковича требует допросить главного военного прокурора Анатолия Матиоса в качестве свидетеля по делу о госизмене. Соответствующее ходатайство адресовано Генпрокуратуре, сообщил журналистам адвокат бывшего президента Виталий Сердюк.

"С 2011 по 2014 год Матиос занимал должность руководителя Контрольного управления в Администрации президента Виктора Януковича. Если речь идет о том, что у Виктора Януковича была информация про российскую агрессию, то эту информацию кто-то должен в Администрации президента получать и ему доносить", - объяснил необходимость допроса адвокат.

Сердюк считает, что главный военный прокурор должен знать, была ли в Администрации президента в 2013 году и в январе-феврале 2014 года информация о ведении Российской Федерацией информационно-пропагандистской подрывной деятельности против Украины, как это говорится в тексте сообщения о подозрении, докладывались ли эти факты Януковичу и какие меры были приняты по этому поводу.

Главная военная прокуратура, возглавляемая Анатолием Матиосом, обвиняет Виктора Януковича бывшего президента Украины в бездеятельности, которая заключалась в нереагировании на протяжении всего 2013 года и по 1 марта 2014 года включительно на вызовы со стороны РФ.