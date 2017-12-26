Последнее обновление: 26.12.2017 17:02

В Саудовской Аравии от тюрьмы откупились 23 топ-коррупционера

Саудовская Аравия выпустила 23 человека, которых задержали, начиная с ноября, по обвинению в коррупции, после заключения соглашения с правительством.

Как пишет газета Okaz, в Саудовской Аравии выпущены 23 из 200 влиятельных лиц, задержанных, начиная с ноября, по обвинению в коррупции, после того, как они достигли соглашений с правительством.

В докладе не указаны имена тех, кого должны освободить из членов королевской семьи, бизнесменов и чиновников, задержанных в результате масштабной антикоррупционной кампании, которую возглавил принц Мухаммед бен Салман. Также не называется и размер их взносов в бюджет.

С начала ноября подозреваемых держали в роскошном отеле “Риц Карлтон” в Эр-Рияде и предложили передать имущество и средства в обмен на свободу.

По информации газеты, в ближайшие дни будет освобождено больше задержанных. Также скоро начнется судебное производство в деле лиц, которые продолжают отрицать обвинения против них.

Власти Саудовской Аравии рассматривают такие договоренности не как шантаж, а как обязательство возмещать нелегально добытые деньги, незаконно полученные от мирового производителя нефти в течение десятилетий.

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