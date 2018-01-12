Последнее обновление: 12.01.2018 17:10

Эр-Рияд намерен добиваться экстрадиции замешанных в коррупции подданных

Саудовская Аравия будет добиваться экстрадиции своих подданных, которые живут за границей и замешаны в коррупции, сообщает издание Khaleej Times.

Генпрокуратура королевства заявила, что рассчитывает на сотрудничество с другими странами по этому вопросу. Подозреваемые, против которых собрано достаточно доказательств, будут возвращены на родину с помощью выдачи международных ордеров.

Это решение является частью масштабной антикоррупционной кампании в стране. В ее рамках были задержаны 159 человек, включая бывших министров и принцев. Начиная с ноября 2017 года в рамках расследования были заморожены 376 банковских счетов. Многие задержанные были освобождены после достижения сделки со следствием.

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