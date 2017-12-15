Суд приговорил Улюкаева к 8 годам колонии строго режима

Замоскворецкий суд Москвы в пятницу приговорил к 8 годам заключения в колонии строгого режима бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева за получение взятки в $2 млн от главы "Роснефти" Игоря Сечина.

"Признать Улюкаева виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом в особо крупном размере), и назначить ему наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - говорится в резолютивной части приговора судьи Ларисы Семеновой.

А.Улюкаев был взят под стражу в зале суда.

Суд также назначил экс-министру дополнительное наказание в виде штрафа в размере более 130 млн рублей. Кроме того, согласно приговору, А.Улюкаеву запрещено занимать должности в органах госвласти и госкорпорациях в течение 8 лет после отбывания наказания.

Замоскворецкий суд Москвы признал допустимым показания всех свидетелей обвинения, выступивших на процессе по делу в отношении экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева, признанного виновным в получении взятки.

"Суд считает допустимыми и доказывающими вину подсудимого в инкриминируемом ему деянии все представленные стороной обвинения доказательства", - говорится в приговоре Ларисы Семеновой.

В качестве допустимых суд признал, в частности, показания всех свидетелей, выступавших на процессе по делу в отношении экс-министра. "Суд считает, что у свидетелей не были оснований оговаривать Улюкаева, а противоречия в их показаниях были устранены после оглашения показаний, данных ими в ходе предварительного следствия", - отмечается в приговоре.

В приговоре также говорится, что "суд полностью доверяет материалам оперативно розыскной деятельности", а сотрудники ФСБ, проводившие оперативный эксперимент в отношении экс-министра, действовали в рамках полномочий и закона об оперативно-розыскной деятельности. "Признаков подстрекательства в их действиях суд не усматривает", - говорится в приговоре.

Суд признал законными и непротиворечивыми заключения экспертов, которые исследовали аудиозаписи и расшифровки переговоров Алексея Улюкаева и главы "Роснефти" Игоря Сечина, следует из приговора.

Суд также пришел к выводу, что при проведении экспертиз права бывшего министра нарушены не были, а каких-либо доказательств изменений в записях разговоров А.Улюкаева и И.Сечина сторона защиты экс-министра не привела.

Расшифровки разговоров соответствуют аудиозаписям, поэтому нарушений в их исследовании экспертами не уставлено, следует из приговора.

В ходе прений сторон прокурор Борис Непорожный попросил суд признать А.Улюкаева виновным в получении взятки в $2 млн и приговорить его к наказанию в виде 10 лет колонии строгого режима со штрафом в 500 млн рублей.