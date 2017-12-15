Замоскворецкий суд Москвы признал Улюкаева виновным в получении взятки

Замоскворецкий суд Москвы выносит обвинительный приговор бывшему министру экономического развития Алексею Улюкаеву, обвиняемому в коррупции.

"Суд установил, что Улюкаев совершил преступление, предусмотренное частью 6 статьи 290 УК РФ, а именно получил взятку, будучи должностным лицом, за действие в пользу взяткодателя, в особо крупном размере", - говорится в приговор судьи Ларисы Семеновой.

Из приговора следует, что А.Улюкаев, будучи министром экономического развития, 28 октября 2016 года потребовал от главы "Роснефти" Игоря Сечина 2 млн долларов.

Бывший министр экономического развития Алексей Улюкаев считает, что единственным справедливым приговором в отношении него может быть только оправдательный, а сам экс-чиновник намерен добиваться расследования провокации взятки.

"Справедливый приговор - только оправдательный. Я верю в добро и справедливость", - сказал он в Замоскворецком суде Москвы перед началом оглашение его приговора.

Экс-чиновник также подчеркнул, что намерен добиться расследования провокации взятки. "Буду ли я добиваться расследования по провокации взятки? Буду. Это была провокация, и провокатор известен", - сказал он.

Отвечая на вопрос журналистов, экс-чиновник в очередной раз подтвердил, что, находясь под домашним арестом, многое осмыслил. "Я о многом на самом деле теперь сожалею. О двоемыслии", - сказал Улюкаев, которого цитируют российские СМИ.

Бывший министр добавил, что год, который он провел под домашним арестом, многое изменил в его жизни.

"Я считаю, на самом деле, что этот год - самый лучший в моей жизни. Я сплю нормально, отдохнул, у меня прошло раздвоение личности, не в медицинском смысле, конечно", - сказал он журналистам в суде.

Между тем оглашение приговора еще продолжается, выбранная для Улюкаева мера наказания будет названа позднее. Ранее обвинение просило приговорить бывшего министра к десяти годам лишения свободы, лишив его почетных званий и государственных наград.

Сам Улюкаев в последнем слове сказал, что для человека в возрасте 62 лет приговор к десяти годам лишения свободы строгого режима мало чем отличается от смертного приговора.

Улюкаев был задержан в ночь на 15 ноября 2016 года после получения сумки с $2 млн (более 130 млн руб.) от главы «Роснефти» Игоря Сечина в офисе компании на Софийской набережной. По версии обвинения, Улюкаев, занимавший тогда пост главы Минэкономразвития, требовал взятку в качестве благодарности за одобрение сделки по покупке «Роснефтью» доли компании «Башнефть», принадлежащей государству (50,8%).

Улюкаев свою вину не признал и в своем последнем слове заявил, что виновен только в том, что «слишком часто шел на компромиссы», когда «крутился в бюрократическом хороводе».