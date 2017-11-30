Внешний госдолг Беларуси за январь-октябрь вырос на 21,4%, внутренний - сократился на 10,1%

Государственный долг Беларуси на 1 ноября 2017 года составил 41,9 млрд. рублей и увеличился по сравнению с началом 2017 года на 4,9 млрд. рублей, или на 13,3%.

Как сообщает Минфин, внешний государственный долг по состоянию на 1 ноября 2017 года составил 16,6 млрд. долларов США, увеличившись с начала года на 2,9 млрд. долларов США (с учетом курсовых разниц), или на 21,4%.

В январе-октябре 2017 года привлечены внешние государственные займы на сумму 3 703,1 млн. долларов США: 1 400,0 млн. долларов США – еврооблигации; 1151,2 млн. долларов США – правительства и банков РФ; 800,0 млн. долларов США – Евразийского фонда стабилизации и развития; 214,6 млн. долларов США – банков КНР; 132,5 млн. долларов США – МБРР; 4,8 млн. долларов США – ЕБРР и СИБ.

Погашение внешнего государственного долга с начала 2017 года составило 849,5 млн. долларов США: 301,8 млн. долларов США – правительство РФ; 264,8 млн. долларов США – Евразийский фонд стабилизации и развития; 221,3 млн. долларов США – банки КНР; 60,4 млн. долларов США – МБРР; 0,7 млн. долларов США – США; 0,5 млн. долларов США – ЕБРР и СИБ.

Внутренний государственный долг по состоянию на 1 ноября 2017 года составил 9,2 млрд. рублей, уменьшившись с начала года на 1,0 млрд. рублей (с учетом курсовых разниц), или на 10,1%.

За январь-октябрь 2017 года размещено внутренних валютных государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму 418,1 млн. долларов США. Погашено валютных и рублевых государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму 1 094,8 млн. долларов США и 186,3 млн. рублей.