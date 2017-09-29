Внешний госдолг Беларуси за январь-август вырос на 14,7%, внутренний - сократился на 8,7%

Государственный долг Беларуси на 1 сентября 2017 года составил 39,6 млрд. рублей и увеличился по сравнению с началом 2017 года на 2,7 млрд. рублей, или на 7,2%.

Как сообщает Минфин, внешний государственный долг по состоянию на 1 сентября 2017 года составил 15,7 млрд. долларов США, увеличившись с начала года на 2,0 млрд. долларов США (с учетом курсовых разниц), или на 14,7%.

В январе-августе 2017 года привлечены внешние государственные займы на сумму 2 655,8 млн. долларов США: 1 400,0 млн. долларов США – еврооблигации; 600,0 млн. долларов США – Евразийский фонд стабилизации и развития; 353,1 млн. долларов США – правительства и банков РФ; 190,4 млн. долларов США – банков КНР; 108,7 млн. долларов США – МБРР; 3,6 млн. долларов США – ЕБРР и СИБ.

Погашение внешнего государственного долга с начала 2017 года составило 697,8 млн. долларов США: 264,3 млн. долларов США – правительство РФ; 217,5 млн. долларов США – банки КНР; 176,6 млн. долларов США – Евразийский фонд стабилизации и развития; 38,5 млн. долларов США – МБРР; 0,7 млн. долларов США – США; 0,2 млн. долларов США – ЕБРР и СИБ.

Внутренний государственный долг по состоянию на 1 сентября 2017 года составил 9,3 млрд. рублей, уменьшившись с начала года на 0,9 млрд. рублей (с учетом курсовых разниц), или на 8,7%.

За январь-август 2017 года размещено внутренних валютных государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму 414,1 млн. долларов США. Погашено валютных и рублевых государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму 997,9 млн. долларов США и 170,5 млн. рубле