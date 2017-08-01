Китайский Эксимбанк предоставит Амкодору кредит на $192.7 млн.

Беларусь продолжает наращивать кредитную зависимость от Китая, следует из постановления Совмина РБ №563 от 27 июля 2017 года.

Согласно документу, Экспортно-импортный банк Китая предоставит дочке Амкодора - ООО «АМКОДОР-Маш» - льготный покупательский кредит на сумму 192713700 долларов США для реализации проекта «Строительство завода по производству специальных машин в п. Колодищи Минского района».

Соответствующая договоренность между Минфином РБ и руководством китайского банка была достигнута 15 мая 2017 года.

Примечательно, что обслуживать упомянутый кредит будет Минфин РБ «за счет средств, предусмотренных в республиканском бюджете на текущий и последующие финансовые годы на обслуживание и погашение внешнего государственного долга».

В свою очередь, Амкодору предписано перечислять средства в республиканский бюджет не позднее чем за 10 дней до установленной кредитным соглашением с китайским банком даты наступления платежа. Следить за соблюдением графика платежей и полноты перечисления суммы в бюджет, включая погашение основного долга и уплату процентов, поручено Минпрому РБ.