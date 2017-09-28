Беларусь планирует рефинансировать внешний долг на $1,8 млрд в 2018 году

Беларусь планирует рефинансировать выплаты на $1,8 миллиарда за счет новых займов. Об этом сообщил журналистам заместитель министра финансов Максим Ермолович.

При этом он не назвал потенциальные источники рефинансирования, но уточнил, что республика пока не планирует обращаться к МВФ с просьбой о возобновлении переговоров по кредиту на $3,5 миллиарда, которые были приостановлены летом этого года.

“Работа над подготовкой программы приостановлена. Есть расхождение в позициях”, - сказал Ермолович, не уточнив, о каких разногласиях идет речь.

Власти Беларуси заявляли еще раньше, что их не устраивают темпы реформирования системы управления госсектором, которые предлагает МВФ.

Беларусь рассчитывает погасить оставшуюся часть долга за счет собственных средств и планирует бюджет на следующий год с профицитом около $250 миллионов, сказал замминистра.

Чтобы рефинансировать выплаты по внешнему долгу в 2017 году, Беларусь разместила евробонды на $1,4 миллиарда и привлекла кредиты РФ на $1,0 миллиард.

Напомним, в 2018 году республике предстоит выплатить кредиторам $2,5 миллиарда.