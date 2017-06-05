Страховые организации РБ в январе-апреле собрали 338,3 млн рублей, выплатили - 165,8 млн

За январь-апрель 2017 года взносы страховых организаций республики по прямому страхованию и сострахованию составили 338,3 млн. рублей.

Как сообщает Минфин, темп роста страховых взносов за январь-апрель 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года составил 104,5%.

По добровольным видам страхования за январь-апрель 2017 года страховые взносы составили 202,5 млн. рублей, что на 18,8 млн. рублей больше, чем в аналогичном периоде 2016 года.

Страховые взносы по обязательным видам страхования за январь-апрель 2017 года – 135,8 млн. рублей, что на 4,2 млн. рублей меньше, чем в аналогичном периоде 2016 года.

Удельный вес добровольных видов страхования в общей сумме страховых взносов составляет 59,9% (за январь-апрель 2016 года – 56,8%).

За январь-апрель 2017 года выплаты страхового возмещения и страхового обеспечения в целом по республике составили 165,8 млн. рублей и превысили данный показатель за аналогичный период 2016 года на 4,8 млн. рублей. Уровень страховых выплат в общей сумме страховых взносов за январь-апрель 2017 года составил 49,0% (за январь-апрель 2016 года – 49,7%).

За январь-апрель 2017 года страховыми организациями перечислено в бюджет и внебюджетные фонды 42,7 млн. рублей (за январь-апрель 2016 года – 46,1 млн. рублей), из них 25,6 млн. рублей – налоги и неналоговые платежи в бюджет, 17,1 млн. рублей – платежи во внебюджетные фонды (за январь-апрель 2016 года – 29,8 млн. рублей и 16,3 млн. рублей соответственно).