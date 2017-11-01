С 2019 года белорусы смогут иметь два паспорта

После введения биометрических документов у белорусов может появиться возможность иметь два паспорта. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности по должности заместителя начальника Департамента по гражданству и миграции МВД Павел Хрищенович.

По его словам, данный вариант уже проработан с международными организациями и предлагается для рассмотрения государственным органам.

"От граждан поступали предложения увеличить количество страниц до 48 или 64 - сейчас их 32. Мы проанализировали международный опыт и разработали вариант, возможно, более удобный и практичный - чтобы гражданам Беларуси выдавались два полностью идентичных действующих паспорта. То есть по одному можно поехать куда-либо, а второй оставить в посольстве для ожидания выдачи визы", - пояснил Павел Хрищенович.

Он также подробно рассказал о новых документах - идентификационной карте и биометрическом паспорте, доработанные образцы которых появились около недели назад.

"Карта будет с двумя чипами - контактным и бесконтактным, в них будут содержаться три приложения. Одно из них - идентификационное, а другое криптографическое - электронная цифровая подпись. Она позволит идентифицировать себя на информационных ресурсах, которые будут разрабатываться под карточку. Третье приложение соответствует требованиям ICAO (Международная организация гражданской авиации). Оно предназначено для того, чтобы впоследствии по этой карточке можно было бы пересекать государственную границу в случае заключения соответствующих международных соглашений, - отметил представитель МВД. - Также в перспективе с помощью данной карты можно будет оплачивать услуги или платить налоги".

Чип в ID-карте заменит некоторые функции сегодняшнего паспорта и будет единственным документом, удостоверяющим личность.

"Новый биометрический паспорт будет документом только для выезда за границу. На территории Беларуси он юридической силы иметь не будет - эта роль перейдет к идентификационной карте, - сообщил Павел Хрищенович. - Также новыми биометрическими документами будет заменена вся линейка документов, которые действуют в Беларуси. Это служебный и дипломатический паспорта, проездной документ беженца и проездной документ лица без гражданства. ID-карты будут выдаваться, кроме граждан Беларуси, постоянно проживающим в стране иностранцам и лицам без гражданства".

Паспорт и ID-карта будут выдаваться в обязательном порядке с 14 лет. "Но карта может выдаваться и по желанию законных представителей несовершеннолетнего ребенка с момента его рождения. Также в ID-карте будет привязка к регистрации, в паспорте она будет отсутствовать. То есть штампов о прописке в паспортах больше не будет, в электронном виде такие данные будут содержаться на карте. И никаких отметок, кроме виз, в новых паспортах не предусмотрено", - заявил Павел Хрищенович.

Как ранее сообщалось, введение биометрических документов планируется с января 2019 года. Стомость ID-карты составит 1 базовую величину (сейчас 1 БВ - Br23). Паспорт будет стоить 3 базовые.