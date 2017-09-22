ID-карты вместо паспортов в Беларуси начнут выдавать с 1 июля 2018 года

Белорусская интегрированная сервисно-расчетная система (БИСРС) заработает 1 июля 2018 года.

"Срок у нас жесткий - 1 июля 2018 года система должна заработать", - министр связи и информатизации Сергей Попков в пресс-центре БелТА.

Проект позволит обеспечить замену внутреннего паспорта гражданина Беларуси на ID-карту. Она станет полноценным средством идентификации граждан.

Министр рассказал, что первый этап реализации проекта практически завершен. "Мы уже подготовили техническое задание, в ближайшее время - день-два - межведомственная рабочая группа "узаконит" его. И тогда будет объявлен конкурс на разработку аппаратно-программного комплекса БИСРС", - пояснил он.

По словам Сергея Попкова, в тестовом режиме систему планируется запустить в апреле. "С 1 июля начнется коммерческая эксплуатация БИСРС, к этому сроки первые карты мы уже начнем выдавать. Этим будет заниматься МВД. Система мощнейшая, сложная, надо время, чтобы ее обкатать", - отметил он.

Министр напомнил, что ID-карта будет иметь две основных функции - заменит белорусский паспорт, а также станет ключом-доступом гражданина для получения различных видов электронных административных услуг.

"Такие карты есть во многих странах мира, и если будут приняты соответствующие межправительственные соглашения, по ID-карте можно будет пересекать границы нашей страны. Кроме того, в дальнейшем карта сможет заменить различные виды документов, к примеру, водительские права", - сообщил он.