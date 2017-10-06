Последнее обновление: 06.10.2017 17:13

В Минфине Молдовы проходят обыски по делу о коррупции

Обыски проходят в Министерстве финансов Молдовы по делу, связанному с коррупцией, сообщила пресс-секретарь Национального антикоррупционного центра республики Анжела Старински.

"В министерстве финансов проходят обыски. Операция началась рано утром. Касается дела о коррупции, по которому проходят несколько человек. Больше деталей будет после того, как операция завершится", - сказала Старински.

В Молдове с осени прошлого года начались массовые задержания по делам о коррупции. Под "чистку" уже попали сотрудники таможенной службы, судьи, работники Лицензионной палаты и полиции, а также замминистра экономики Валерий Трибой, министр сельского хозяйства и продовольственной промышленности Эдуард Грама, вице-мэр Кишинева Нистор Грозаву, руководитель кишиневского управления транспорта Игорь Гамрецкий, а также мэр Кишинева Дорин Киртоакэ.

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