Проевропейская коалиция Молдовы под ударом из-за коррупционного скандала

Министр молдавского проевропейского правительства и два его заместителя в понедельник покинули посты, после того как их партия вышла из правящей коалиции в связи с арестом своего замглавы по обвинению в коррупции.
Хотя коалиция, в которую теперь входят лишь две партии, сохранила фактическое большинство в 101-местном парламенте, выход Либеральной партии угрожает еще больше подорвать стабильность в бывшей советской республике, в которой с 2015 ушли в отставку три правительства.
Либералы вышли из коалиции в пятницу в знак протеста, после того как мэр Кишинева и заместитель председателя Либеральной Партии Дорин Киртоакэ был арестован по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями при распределении контрактов на управление платными парковками в молдавской столице.
В понедельник в отставку ушел министр окружающей среды Молдовы Валерий Мунтяну. Ожидается, что его примеру последуют министр просвещения Корина Фусу и вице-премьер Георге Брега.
Защита Киртоакэ считает, что его арест объясняется политическими причинами, а не борьбой властей с массовым взяточничеством.
"Это борьба не с коррупцией, а с Либеральной партией", - сказал в пятницу лидер либералов Михай Гимпу.
Молдова заняла 123-е место из 176 в Индексе восприятия коррупции Transparency International, а исчезновение $1 миллиарда из банковской системы беднейшей европейской страны в 2015 году практически привело к ее банкротству.
Гимпу назвал организатором кампании против либералов, которые выступают за объединение Молдовы с входящей в Евросоюз Румынией, поддерживаемого Москвой президента Игоря Додона.
"Думаю, Додон с удовольствием подпишет указ об их отставке", - сказал он, имея в виду министров.
Додон выиграл президентские выборы в конце 2016 года. Его победа говорит об утрате доверия к проевропейским лидерам в свете банковского скандала.
Мэр Кишинева, который находится под домашним арестом, стал одним из семи чиновников и бизнесменов, задержанных за последние три недели в связи с расследованием дела о платных парковках.