Проевропейская коалиция Молдовы под ударом из-за коррупционного скандала

Министр молдавского проевропейского правительства и два его заместителя в понедельник покинули посты, после того как их партия вышла из правящей коалиции в связи с арестом своего замглавы по обвинению в коррупции.

Хотя коалиция, в которую теперь входят лишь две партии, сохранила фактическое большинство в 101-местном парламенте, выход Либеральной партии угрожает еще больше подорвать стабильность в бывшей советской республике, в которой с 2015 ушли в отставку три правительства.

Либералы вышли из коалиции в пятницу в знак протеста, после того как мэр Кишинева и заместитель председателя Либеральной Партии Дорин Киртоакэ был арестован по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями при распределении контрактов на управление платными парковками в молдавской столице.

В понедельник в отставку ушел министр окружающей среды Молдовы Валерий Мунтяну. Ожидается, что его примеру последуют министр просвещения Корина Фусу и вице-премьер Георге Брега.

Защита Киртоакэ считает, что его арест объясняется политическими причинами, а не борьбой властей с массовым взяточничеством.

"Это борьба не с коррупцией, а с Либеральной партией", - сказал в пятницу лидер либералов Михай Гимпу.

Молдова заняла 123-е место из 176 в Индексе восприятия коррупции Transparency International, а исчезновение $1 миллиарда из банковской системы беднейшей европейской страны в 2015 году практически привело к ее банкротству.

Гимпу назвал организатором кампании против либералов, которые выступают за объединение Молдовы с входящей в Евросоюз Румынией, поддерживаемого Москвой президента Игоря Додона.

"Думаю, Додон с удовольствием подпишет указ об их отставке", - сказал он, имея в виду министров.

Додон выиграл президентские выборы в конце 2016 года. Его победа говорит об утрате доверия к проевропейским лидерам в свете банковского скандала.

Мэр Кишинева, который находится под домашним арестом, стал одним из семи чиновников и бизнесменов, задержанных за последние три недели в связи с расследованием дела о платных парковках.