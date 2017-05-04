Страховые организации РБ собрали за январь-март 253,9 млн. рублей, выпатили - 124,5 млн.

За январь-март 2017 года взносы страховых организаций республики по прямому страхованию и сострахованию составили 253,9 млн. рублей. Темп роста страховых взносов за январь- март 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года составил 108,0%.

По добровольным видам страхования за январь-март 2017 года страховые взносы составили 158,8 млн. рублей, что на 21,2 млн. рублей больше, чем в аналогичном периоде 2016 года.

Как сообщает Минфин, страховые взносы по обязательным видам страхования за январь-март 2017 года – 95,1 млн. рублей, что на 2,3 млн. рублей меньше, чем в аналогичном периоде 2016 года.

Удельный вес добровольных видов страхования в общей сумме страховых взносов составляет 62,5% (за январь-март 2016 года – 58,6%).

За январь-март 2017 года выплаты страхового возмещения и страхового обеспечения в целом по республике составили 124,5 млн. рублей и превысили данный показатель за аналогичный период 2016 года на 5,8 млн. рублей. Уровень страховых выплат в общей сумме страховых взносов за январь-март 2017 года составил 49,0% (за январь-март 2016 года – 50,5%).

За январь-март 2017 года страховыми организациями перечислено в бюджет и внебюджетные фонды 27,6 млн. рублей (за январь-март 2016 года – 25,5 млн. рублей), из них 15,0 млн. рублей – налоги и неналоговые платежи в бюджет, 12,6 млн. рублей – платежи во внебюджетные фонды (за январь-март 2016 года – 13,7 млн. рублей и 11,8 млн. рублей соответственно).