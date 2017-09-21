Последнее обновление: 21.09.2017 18:06

Альянс Меркель теряет популярность за три дня до выборов

Альянс ХДС/ХСС во главе с канцлером Ангелой Меркель немного сдает свои позиции в глазах потенциальных избирателей за три дня до проведения выборов, свидетельствуют результаты нового опроса, проведенного институтом GMS.

По его итогам, сейчас за партийный союз Меркель готовы отдать голоса 37% опрошенных. Это на один процентный пункт меньше, чем две недели назад, когда проводился предыдущий опрос GMS. В то же время Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) во главе с Мартином Шульцем стагнирует с 22% поддержки.

Теряют популярность Свободная демпартия (9%) и "Зеленые" (8%) — минус один процентный пункт у каждой. Сохраняют свои позиции "Левые" (9%). Набирает обороты правая "Альтернатива для Германии" — она получила 10% поддержки, то есть плюс 2% за минувшие две недели.

Опрос проводился с 14 по 20 сентября, в нем приняли участие более тысячи человек.

Выборы в немецкий бундестаг, по итогам которых будет сформировано новое правительство и назначен канцлер, состоятся в Германии 24 сентября.

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