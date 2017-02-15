Меркель в борьбе за пост канцлера обгоняет Шульца на 1% - опрос

Действующий канцлер Германии Ангела Меркель по популярности среди жителей страны на 1% обгоняет экс-главу Европарламента, одного из кандидатов на пост канцлера Мартина Шульца; такие данные привел институт социологических исследований Forsa по итогам опроса, проведенного по заказу журнала Stern и телерадиокомпании RTL.

Сообщается, что, если бы в настоящий момент прошли прямые выборы канцлера ФРГ, 38% жителей страны отдали бы свои голоса за Меркель и 37% — за Шульца. Таким образом, рейтинг Меркель вырос на 1% за неделю, поддержка Шульца осталась на том же уровне.

"Чтобы занять место Меркель, Шульцу нужно сейчас представить убедительную программу", - заявил глава института Forsa Манфред Гюллнер.

Не изменился рейтинг Социал-демократической партии Германии (СДПГ) – ее поддерживают 31% опрошенных. Партийный союз ХДС/ХСС во главе с Меркель обгоняет СДПГ на 3%. Правопопулистская "Альтернатива для Германии" потеряла 1% по сравнению с предыдущей неделей, ее поддерживают 9% респондентов. За ней следуют "Левые" и "Зеленые", у которых, по данным опроса, сейчас 8% и 7% соответственно.

Опрос проходил с 5 по 10 февраля, в нем приняли участие более 2,5 тысячи человек.

Выборы в бундестаг состоятся в Германии 24 сентября.