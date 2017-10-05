КС Германии раскритиковал использование бюджетных средств в избирательной кампании

Участие сотрудников бундестага в избирательной кампании может являться неправомерным, однако подобную практику сложно отследить, заявил в четверг, 5 октября, Федеральный конституционный суд Германии в Карлсруэ.

Необходимо в законодательном порядке усилить контроль над использованием бюджетных средств, предоставляемых фракциям парламента, говорится в решении

Согласно закону о депутатах, фракции парламента не имеют право использовать для партийных нужд средства, получаемые из государственного бюджета. Однако пересечения двух видов деятельности - исполнения депутатских обязанностей в избирательном округе и участия в предвыборной борьбе - невозможно избежать, что влечет за собой вероятность злоупотребления бюджетными средствами, указал Конституционный суд ФРГ. По мнению судей, в нынешнем законодательстве недостаточно учтена такая возможность.

Одновременно суд в Карлсруэ отклонил конституционную жалобу в отношении пятипроцентного барьера на выборах в бундестаг. На парламентских выборах в 2013 году 15,7 процентов голосов избирателей были отданы за партии, не прошедшие из-за этого ограничения в бундестаг. Судьи сочли, что подобная ситуация не противоречит конституции. Пункт о пятипроцентном барьере призван защитить парламент от партийной раздробленности, указал суд.