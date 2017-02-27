Более 40% немцев хотели бы видеть Шульца канцлером ФРГ - опрос

Более 40% жителей Германии хотели бы видеть на посту канцлера ФРГ кандидата от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Мартина Шульца, а не действующего канцлера Ангелу Меркель, которая является главой партийного союза ХДС/ХСС, свидетельствуют данные нового опроса, проведенного институтом изучения общественного мнения Civey для журнала Spiegel.

Участникам предлагалось выбрать между Шульцом и Меркель. Согласно результатам исследования, 43,5% опрошенных предпочли бы, чтобы после выборов в бундестаг канцлером Германии стал экс-глава Европарламента Мартин Шульц. За Меркель высказались 37,9% опрошенных. Почти 19% не смогли определиться между двумя кандидатами.

Наибольшую поддержку Шульц получил у сторонников "Левых" (74%) и "Зеленых" (65%). Приверженцы Свободной демократической партии (СвДП), напротив, предпочли Меркель (53%). Подавляющее большинство сторонников "Альтернативы для Германии" не смогли выбрать ни один из предложенных вариантов (63%), из тех, кто все же смог определиться, 19% отдали предпочтение Меркель, 17,6% — Шульцу.

Участникам опроса также предполагалось высказать свое мнение относительно изменения численности активных военнослужащих бундесвера. Более 50% заявили, что численность военных должна возрасти, 25,6% считают, что она должна остаться на том же уровне, что и сейчас. Лишь 16,3% высказались за снижение численности немецких военных, еще 7,5% воздержались.

Онлайн-опрос проводился с 17 по 26 февраля 2017 года. В исследовании приняли участие около 5 тысяч человек, статистическая погрешность для общего результата составляет 2,5%. В опросах, проведенных в рамках отдельных возрастных групп и групп по партийным предпочтениям, погрешность выше.

Выборы в бундестаг состоятся в Германии 24 сентября.