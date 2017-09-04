Более 10% избирателей перешли на сторону Шульца после теледебатов - опрос

Более 10% немцев изменили свои электоральные предпочтения после теледебатов действующего канцлера и главы партийного альянса ХДС/ХСС Ангелы Меркель и ее соперника от социал-демократов Мартина Шульца и теперь готовы проголосовать за партию СДПГ, свидетельствуют результаты опроса, проведенного журналом Spiegel.

По данным исследования, Меркель, выступая на теледебатах в воскресенье, смогла повлиять на мнение лишь 5,5% опрошенных, которые приняли ее сторону.

Подавляющее большинство опрошенных — 76,1% — заявили, что теледебаты не оказали влияния на их предпочтения в преддверии выборов. Кроме того, 6,6% респондентов ответили, что выступления политиков отразились на их мнениях относительно кандидатов и партий, которые они представляют, однако затруднились ответить, каким именно образом. Остальные опрошенные воздержались от ответа.

Опрос проводился с 3 по 4 сентября, в нем приняли участие более пяти тысяч человек.

Ранее сообщалось, что позиции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) немного укрепляются накануне теледебатов Шульца и Меркель, свидетельствуют данные опроса, проведенного организацией по изучению общественного мнения Emnid для издания Bild am Sonntag.

По его результатам, поддержка СДПГ возросла на 1% по сравнению с прошлой неделей и достигла 24%. Правящий партийный альянс ХДС/ХСС сохраняет свои позиции — 38%. "Левые" набрали 9%, у свободных демократов, "Зеленых" и "Альтернативы для Германии" по 8%.

Выборы в бундестаг пройдут в Германии 24 сентября.