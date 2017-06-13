ФРС повысит ставку, озвучит детали сокращения баланса - прогноз

Федрезерв, как ожидается, повысит ключевую ставку на этой неделе на фоне восстановления рынка труда, а также может пролить свет на планируемое сокращение своего объемного баланса, накопленного для поддержки экономического роста.

Центробанк США обнародует свое решение о ставке в среду после завершения двухдневного заседания. Глава регулятора Джанет Йеллен даст пресс-конференцию в 21.30.

Большинство экономистов, опрошенных Reuters, ждут повышения ставки до 1,00-1,25 процента на этой неделе. Подъем индикатора стоимости заемных средств на 25 базисных пунктов станет вторым с начала этого года после аналогичного повышения в марте.

С тех пор уровень безработицы опустился до 16-летнего минимума в 4,3 процента, а рост экономики, похоже, вновь ускорился после слабого первого квартала.

Однако другие индикаторы состояния экономики более неоднородны. Базовая инфляция замедлилась до 1,5 процента с 1,8 процента ранее в 2017 году, а инвесторы все сильнее сомневаются в том, что чиновники ФРС будут придерживаться ожидавшихся темпов ужесточения политики - трех повышений в текущем и следующем году.

Кроме того, растут сомнения в бюджетных мерах стимулирования президента США Дональда Трампа, обещавшего провести налоговую реформу, упростить регулирование и повысить инфраструктурные расходы. Пока все эти меры находятся на стадии разработки или сталкиваются с препятствиями в Конгрессе.

ФРС в среду также обнародует свежие прогнозы роста экономики, уровня безработицы и инфляции. Большинство экономистов не ждут серьезных изменений.

Тем не менее рынки все сильнее надеются, что чиновники уточнят временные рамки и детали анонсированного ранее плана сокращения баланса объемом $4,2 триллиона в этом году. Большинство ценных бумаг было накоплено регулятором после финансового кризиса для сохранения низких ставок и поддержки экономики.

"Если ФРС всерьез намерена сократить объем баланса в этом году и хочет заблаговременно объявить об этих планах, у нее мало времени", - сказал Майкл Пирс из Capital Economics.

Помимо ближайшего заседания, ФРС проведет еще четыре встречи в этом году, а сокращение баланса, как ожидается, начнется в сентябре или декабре.