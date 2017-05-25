ФРС связала повышение ставок с восстановлением роста экономики - протокол

Чиновники Федрезерва согласились, что необходимо отложить повышение процентных ставок до тех пор, пока не появятся свидетельства того, что недавнее замедление роста американской экономики носит временный характер, однако большинство из них сказали, что ждут скорого подъема индикатора стоимости заемных средств, свидетельствует протокол майского заседания центробанка, опубликованный в среду.

Почти все представители регулятора на заседании 2-3 мая также сказали, что поддерживают начало сокращения объемного баланса ФРС в этом году.

Хотя инвесторы продолжают видеть высокую вероятность нового повышения в июне, протокол показал, что Комитет по открытым рынкам "в целом" считает, что подъем ставок будет зависеть от восстановления экономики США после резкого замедления роста в первом квартале.

"Члены в целом посчитали разумным подождать дополнительных свидетельств того, что недавнее замедление темпов экономической активности было временным, прежде чем сделать еще один шаг к отказу от аккомодативной политики", - свидетельствует протокол, указавший на усиление осторожности ФРС в отношении ужесточения политики.

Однако чиновники ясно дали понять, что ждут восстановления темпов роста.

Представители ФРС также подробно обсудили причины замедления расширения экономики в первом квартале и роста базовых цен, который все еще не дотягивает до 2-процентного целевого уровня центробанка.