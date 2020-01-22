Последнее обновление: 22.01.2020 14:59

Украина разместит евробонды в евро под 5% годовых

Министерство финансов Украины начало подготовку выпуска евробондов в евро сроком обращения 10 лет и ориентиром доходности около 5% годовых.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на информированный источник на финансовом рынке.

По информации собеседника агентства, Минфин объясняет выбор евро потребностью поддержать исходящие платежи платежного баланса, которые преимущественно номинированы в евро. Так, за 9 месяцев 2019 года почти 43% исходящих платежей по текущему счету платежного баланса были в евро против 23,5% входящих платежей в этой валюте. По оценкам экспертов, объем предстоящего выпуска может составить около 1 миллиарда евро.

Украина в июне 2019 года в ходе размещения семилетних евробондов привлекла на внешнем рынке заимствований 1 миллиард евро с доходностью 6,75% годовых.

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