Большинство стран ЕС не поддерживает квоты на беженцев

Большинство стран-членов Евросоюза не поддерживает продления действия национальных квот на расселение беженцев, сообщил дипломатический источник в Брюсселе.

Решения Совета ЕС о расселении беженцев, прибывших в Италию и Грецию, истекают 26 сентября 2017 года.

"Согласно информации, которой я располагаю, большинство членов ЕС не поддерживают продление действия национальных квот на расселение просителей убежища", - сказал собеседник агентства.

Венгрия и Словакия оспаривали решение от 22 сентября 2015 года, которое обязывает членов ЕС принять 120 тысяч беженцев, прибывших в Грецию и Италию, чтобы снизить миграционное давление на эти два государства. Против данного решения голосовали Венгрия, Румыния, Словакия и Чехия, Финляндия воздержалась. В поддержку позиции Венгрии и Словакии в ходе судебных разбирательств выступила Польша, тогда как Бельгия, Германия, Греция, Италия, Люксембург, Франция, Швеция и Еврокомиссия поддержали Совет ЕС.

Суд Евросоюза отклонил иски Венгрии и Словакии, требующих отменить обязательные для стран ЕС национальные квоты на расселение беженцев. Суд решил, что этот механизм эффективно и пропорциональным образом помогает Греции и Италии справиться с последствиями миграционного кризиса 2015 года.

В сентябре 2015 года главы МВД ЕС большинством голосов решили расселить в 23 из 28 стран сообщества, помимо ранее согласованных 40 тысяч просителей убежища, еще 120 тысяч беженцев, находящихся на территории Евросоюза.