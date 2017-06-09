Последнее обновление: 09.06.2017 17:24

Юнкер анонсировал меры за отказ принимать беженцев

Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил о возможном применении процедурных мер в отношении стран-членов ЕС, отказавшихся принимать беженцев. Об этом он заявил изданию Spiegel, сообщает AFP.

"На следующей неделе мы поднимем вопрос, начинать процедуры в связи с нарушением договоров или нет", - сказал Юнкер.

Политик подчеркнул, что решение еще не принято, но в ЕС "теряют терпение".

В период с января по май 2016 года до берегов Европы добрались более 200 тысяч беженцев, при этом более двух тысяч человек погибли.

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