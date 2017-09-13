Последнее обновление: 13.09.2017 17:15

Air Berlin в среду отменила 32 рейса из-за заболевших пилотов

Немецкая авиакомпания Air Berlin, ранее объявившая о своем банкротстве, в среду отменила 32 рейса из-за продолжающейся негласной забастовки пилотов, в большом количестве сообщивших о болезни, сообщила представитель компании.

Во вторник около 200 пилотов Air Berlin сообщили о болезни, из-за чего авиакомпания отменила более 110 из запланированных 750 рейсов, были затронуты около 12 тысяч пассажиров. Немецкие СМИ сообщали, что речь идет о забастовке пилотов против действий руководства авиакомпании.

"К настоящему моменту Air Berlin была вынуждена отменить 32 рейса", — сообщила собеседница агентства, добавив, что в среду еще ожидаются отмены рейсов.

Она также отметила, что авиакомпания не получала от пилотов новых сообщений о болезни, и их количество в данный момент составляет 150.

Ранее исполнительный директор авиакомпании Air Berlin Томас Винкельман назвал "игрой с огнем" массовые заявления пилотов о заболеваниях и предостерег сотрудников от подобных шагов в дальнейшем, поскольку речь идет о сбое в работе компании.

Ранее стало известно, что Air Berlin запустила процедуру банкротства. Решение было принято после отказа главного акционера Etihad предоставить финансовую поддержку авиакомпании.

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