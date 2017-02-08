В Берлине отменили более 130 рейсов из-за забастовки персонала в аэропортах

Более 130 рейсов отменены в столице Германии в среду из-за забастовки персонала наземных транспортных служб двух аэропортов – "Тегеля" и "Шенефельда", сообщил представитель пресс-службы аэропортов Даниэль Толксдорф.

По словам Толксдорфа, которого цитирует издание Tagesspiegel, 112 вылетов и посадок отменены в "Тегеле", 22 – в "Шенефельде".

Забастовка идет с 05.00 (07.00 мск) до 11.00 (13.00 мск), в ней участвуют сотрудники транспортных компаний WISAG, Aeroground Berlin GmbH, Swissport Gegenbauer, Ground Solution Berlin GmbH и Aviation Handling Service — в общей сложности более 2 тысяч человек.

Профсоюз Verdi, который проводит акцию протеста, требует в случае заключения годичного трудового договора повышения оплаты труда на 1 евро в час. В настоящее время служащий получает около 11 евро в час. Кроме этого, Verdi требует улучшенной тарифной сетки и перспектив карьерного роста.

Следующие переговоры с работодателями состоятся 10 февраля.