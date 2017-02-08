Меркель и Шульц сравнялись по популярности в соцопросе Forsa

Глава правительства ФРГ Ангела Меркель и кандидат в канцлеры от СДПГ Мартин Шульц набрали бы одинаковое количество голосов - по 37 процентов, если бы канцлер ФРГ избирался путем прямого голосования и выборы состоялись в ближайшее воскресенье. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного по заказу журнала Stern и телеканала RTL институтом социологических исследований Forsa.

Социал-демократическая партия Германии, недавно выдвинувшая Шульца кандидатом в канцлеры, продолжает сокращать отставание от консервативного блока ХДС/ХСС. По данным Forsa, СДПГ впервые с октября 2012 года перешагнула 30-процентный порог, заручившись поддержкой 31 процента участников опроса. Консерваторы, напротив, потеряли один процент, опустившись до отметки в 34 процента.

Несмотря на явный и стремительный рост поддержки СДПГ, глава Forsa Манфред Гюльнер считает, что еще рано говорить о переломе в настроениях избирателей. Мы пока не видим столь же решительного настроя на перемены, как в 1998 году, когда социал-демократ Герхард Шредер смог набрать очки из-за всеобщей усталости избирателей после 16-летнего правления Гельмута Коля", отметил Гюльнер.

29 января правление СДПГ единогласно выдвинуло бывшего председателя Европейского парламента Мартина Шульца кандидатом в федеральные канцлеры. Официально его избрание в качестве соперника Ангелы Меркель должно состояться на партийном съезде в середине марта. Выборы в бундестаг ФРГ пройдут 24 сентября 2017 года.