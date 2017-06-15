Нацбанк РБ ограничил лицензионные полномочия БСБ Банка

Нацбанк РБ принял решение об отзыве специального разрешения (лицензии) на осуществление банковской деятельности ЗАО "БСБ Банк", говорится в сообщении регулятора.

«Данное решение принято с учетом выявленных в ходе проверки банка нарушений и недостатков в его деятельности и вступает в силу с момента уведомления банка о его принятии, которое назначено на 26 июня 2017 года», - говорится в сообщении.

В частности, банку запрещено осуществлять следующие операции:

• привлечение денежных средств физических лиц (кроме индивидуальных предпринимателей) на счета и во вклады (депозиты);

• открытие и ведение банковских счетов физических лиц (кроме индивидуальных предпринимателей);

• выдача ценных бумаг, подтверждающих привлечение денежных средств физических лиц (кроме индивидуальных предпринимателей) во вклады (депозиты), и размещение их на счета;

• выпуск в обращение (эмиссия) банковских платежных карточек физических лиц (кроме индивидуальных предпринимателей);

• доверительное управление денежными средствами по договору доверительного управления денежными средствами физических лиц (кроме индивидуальных предпринимателей).

«В случае отзыва лицензии на осуществление банковской деятельности в части осуществления отдельных банковских операций обязательства, связанные с осуществлением этих операций, подлежат прекращению за невозможностью их исполнения. При этом банк возмещает вкладчикам и иным кредиторам убытки, понесенные ими в связи с невозможностью исполнения банком своих обязательств, связанных с осуществлением отдельных банковских операций, в части осуществления которых лицензия была отозвана», - отмечается в сообщении.

Банком-поверенным, осуществляющим прием заявлений о выплате возмещения банковских вкладов (депозитов), привлеченных ЗАО "БСБ Банк", и выплату этого возмещения, определено ОАО "Банк Москва–Минск".

ЗАО "БСБ Банк" по размеру активов на 1 июня 2017 г. занимает 17-е место в банковской системе Республики Беларусь (доля активов банка в банковской системе составляет 0,4 процента). Нормативный капитал ЗАО "БСБ Банк" на 1 июня 2017 г. составил 56,6 млн. рублей.