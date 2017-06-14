Российский рубль перестанет быть резервной валютой Беларуси

Национальный банк Беларуси с 1 июля перестанет учитывать российский рубль в составе своих золотовалютных резервов, следует из сообщения регулятора.

До сих пор Нацбанк ежемесячно публиковал показатели резервов, рассчитанные по национальной методике, и показатели, рассчитанные по методике МВФ.

С 1 июля регулятор полностью перейдет на международные стандарты, пишет Reuters.

Национальные стандарты, кроме российского рубля, предполагали включение в состав резервов драгоценных камней и металлов, не относящихся к монетарному золоту.

На 1 июня резервы Беларуси, рассчитанные по стандартам МВФ, составляли $5,2 миллиарда, по национальным стандартам - $5,6 миллиарда.

Нацбанк говорит, что собирается использовать оставшиеся на его балансе активы для "исполнения соответствующих обязательств Национального банка и правительства Республики Беларусь", также они могут выступать в качестве дополнительного источника пополнения золотовалютных резервов.

Нацбанк Беларуси является участником торгов на валютном рынке Московской биржи.

За прошлый год резервы увеличились на $751 миллион. В этом году Беларусь, которая выплачивает больше $3,0 миллиардов по долгам, рассчитывает нарастить резервы на $500 миллионов.

С начала года доступная белорусским властям сумма увеличилась на 311,7 млн долларов, главным образом за счет роста курса евро и рубля.

При этом торговый баланс страны хронически отрицательный - экономика теряет каждый год больше валюты, чем зарабатывает на экспорте. Покрывать дыру приходится за счет валютных кредитов, привлеченных на Западе и в России.

В рамках урегулирования спора по ценам на газ, в ходе которог Минск грозил выйти из ЕАЭС, Россия согласилась предоставить Беларуси новый займ из средств фонда Евразийского фонда на 1 млрд долларов.

В ближайший год Беларуси нужно погасить валютный долг на 2 млрд долларов, из которых 800 млн - перед внешними кредиторами.