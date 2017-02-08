Из Греции и Италии в другие страны ЕС переселили около 12 тысяч беженцев

Более 12 тысяч беженцев, находившихся на территории Греции и Италии, были отправлены в другие страны Евросоюза в рамках обязательств сообщества в течение двух лет переместить до 40 тысяч просителей убежища с территории двух государств, сообщил в среду первый вице-председатель Еврокомиссии Франс Тиммерманс.

"Новости не столь хорошие. В декабре было произведено менее 2 тысяч переселений из Италии и Греции, а их общее число достигло почти 12 тысяч", — сказал он журналистам в Брюсселе.

Заявки мигрантов на предоставление убежища рассматриваются в так называемых "хотспотах" ("горячих точках") на территории Италии и Греции, откуда их позже направляют в государства ЕС в рамках программы по перемещению и расселению внутри Евросоюза.

В сентябре 2015 года главы МВД ЕС большинством голосов решили расселить в 23 из 28 стран сообщества, помимо ранее согласованных 40 тысяч просителей убежища, еще 120 тысяч беженцев, находящихся на территории Евросоюза.

Еврокомиссар по внутренним делам, миграции и гражданству Димитрос Аврамопулос неоднократно высказывал неудовлетворенность тем, как некоторые страны-члены ЕС выполняют договоренности о расселении беженцев.