Нацбанк РБ снижает с 14 июня ставку рефинансирования

Правление Национального банка Беларуси приняло решение о снижении с 14 июня ставки рефинансирования с 14 до 13% годовых.

Как сообщает регулятор, снизятся ставки по постоянно доступным и двусторонним операциям поддержки ликвидности банков – с 17 до 15% годовых, а также ставки по постоянно доступным операциям изъятия ликвидности – с 9 до 8% годовых.

"Такие решения в области процентной политики принимались с учетом наблюдаемых положительных тенденций в экономике, повышения ее внешней устойчивости, укрепления стабильности в денежно-кредитной сфере. Сохраняется тенденция замедления инфляции более значительными темпами, чем ожидалось. В апреле 2017 г. в годовом выражении прирост потребительских цен составил 6,3%, базовая инфляция – 6% против 10,6% и 10% в декабре 2016 г. соответственно. Ожидается, что в ближайшие месяцы прирост потребительских цен сохранится на уровне чуть выше 6% в годовом выражении", - говорится в комментарии Нацбанка.

В нем отмечается, что темпы роста денежного предложения остаются умеренными. По оценке, в мае прирост средней широкой денежной массы составит около 5% в годовом выражении. Усиливается положительная тенденция увеличения доли рублевой составляющей денежной массы.

"Сохраняется благоприятная ситуация на валютном рынке. Чистое предложение иностранной валюты обеспечивает устойчивость обменного курса белорусского рубля и позволяет Национальному банку покупать валюту для пополнения золотовалютных резервов в условиях погашения государственных валютных обязательств. Повышается внешняя устойчивость экономики. Формирование в январе-марте 2017 г. положительного внешнеторгового сальдо (0,2 млрд долларов США) способствовало снижению дефицита счета текущих операций платежного баланса до 0,9 млрд долларов США против 1,5 млрд долларов США в январе-марте 2016 г. Возможности дальнейшего снижения Национальным банком процентных ставок будут определяться закреплением положительных трендов в экономике и монетарной сфере, а также состоянием платежного баланса", - сообщил регулятор.