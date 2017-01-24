В России выпуск легковых автомобилей снизился на 7,4% в 2016 году

Выпуск легковых машин в России по итогам 2016 года снизился на 7,4% в годовом выражении, до 1,1 миллиона единиц, следует из данных Росстата.

При этом в декабре 2016 года производство выросло на 11,3% к декабрю 2015 года, но снизилось на 12,9% к ноябрю 2016 года. Абсолютных показателей Росстат не приводит.

Производство автобусов по итогам года выросло на 18,6%, до 43,2 тысячи единиц, рост производства в декабре составил 33% в годовом выражении и 2,5% к ноябрю 2016 года.

Производство грузовых автомобилей и шасси выросло за отчетный период на 6,9%, до 137 тысяч единиц. При этом в декабре выпуск грузовиков уменьшился на 4,9% в годовом выражении и на 3,8% в по сравнению с ноябрем.