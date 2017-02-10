Чистый убыток АвтоВАЗа в 2016 году сократился на 39%

Чистый убыток АвтоВАЗа по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) по итогам 2016 года снизился на 39,3% и составил 44,8 млрд руб. (против 73,9 млрд руб. годом ранее). Об этом заявил исполнительный вице-президент по финансам концерна Штефан Мауэрер.

Операционный убыток снизился на 36,8%, составив 15,6 млрд руб. ​Выручка автоконцерна по итогам 12 месяцев составила 184,9 млрд руб. против 176,5 млрд годом ранее, показав рост на 4,8%. Рост выручки обеспечили продажи Lada Vesta и Lada Xray, которые продаются по более высокой стоимости, уточнил президент концерна Николя Мор.

Экспорт АвтоВАЗа в 2016 году упал на 44,9%. Как пояснил президент АвтоВАЗа, это произошло за счет снижения продаж на рынке Казахстана. «В 2017 году мы планируем увеличить экспорт на 50%», — сказал Мор, уточнив, что в средне-срочной перспективе доля экспорта в общем объеме продаж должна составить 20%.

По словам Мауэрера, улучшение финансовых показателей произошло за счет оптимизации производств, увеличения производительности труда, оптимизации схем работы с поставщиками, снижения затрат на общехозяйственные и административные расходы.

По итогам 2015 года АвтоВАЗ получил рекордный за всю историю убыток в 74 млрд руб. по МСФО — втрое больше, чем годом ранее. Убыток от операционной деятельности вырос более чем в восемь раз, до 66,8 млрд руб. После подведения итогов альянс Renault-Nissan и «Ростех» заговорили о докапитализации завода.

По итогам 2016 года российский авторынок упал на 11%. Всего за год был продан 1425791 автомобиль. Таким образом, минувший год стал четвертым подряд годом падения российского автомобильного рынка, хотя темпы падения снизились в 3,2 раза.