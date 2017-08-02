Последнее обновление: 02.08.2017 16:01

Капитализация новой криптовалюты Bitcoin Cash уже превысила $9 млрд

Капитализация новой криптовалюты Bitcoin Cash, появившейся при разделении Bitcoin, превысила 9 миллиардов долларов, свидетельствуют данные площадки Coinmarketcap.com.

Биткоин 1 августа разделился на две отдельные валюты - Bitcoin (Original) и Bitcoin Cash - из-за того, что разработчики криптовалюты не смогли разрешить разногласия по программному обеспечению. В итоге размер блока, содержащего информацию о произошедших транзакциях, был увеличен до 8 мегабайт с 1 мегабайта только для новой криптовалюты, получившей название Bitcoin Cash. По мнению ее разработчиков, это позволит увеличить пропускную способность сети, стимулируя ее дальнейший рост. Все владельцы биткоинов автоматически стали владельцами и Bitcoin Cash.

По состоянию на 14.34 мск рыночная капитализация Bitcoin Cash достигла 9,202 миллиарда долларов. Стоимость одной единицы Bitcoin Cash на данный момент составляет 558,31 доллара притом, что при запуске она не превышала 300 долларов.

В тройке лидеров по капитализации Bitcoin Cash занимает третье место после Bitcoin (Original) и Ethereum. Капитализация Bitcoin (Original) составляет 44,511 миллиарда долларов, а стоимость одной единицы - 2,7 тысячи долларов. В свою очередь капитализация криптовалюты Ethereum оценивается в 20,685 миллиарда долларов, а цена одной единицы на данный момент составляет 220,69 доллара.

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