Индикаторы на рынке Форекс всегда запаздывают

Индикаторам на рынке Форекс уделяется много внимания. Они входят практически во все торговые системы. Некоторые из них обещают огромные прибыли, и продаются за большие деньги.

Что такое индикаторы и для чего они?

Раньше трейдеры для анализа рынка вручную чертили графики, отмечали на них закономерности, вычисляли значимые точки. Сейчас это делает компьютерная техника. Индикаторы - это особые системы обработки данных в торговом терминале. Их задача провести вычисления по специальным условиям и наглядно отразить результат на графике. Это могут быть как различные разметки на ценовом графике, так и гистограммы в отдельном окне.

Какие бывают индикаторы?

Существует множество разнообразных индикаторов. Можно условно разделить их на группы по назначению:

Трендовые. Показывают направление тренда, прогнозируют его окончание;

Осцилляторы. Прогнозируют изменение направления цены на основании сигналов перекупленности и перепроданности, используются во флэте.

Это наиболее популярные категории индикаторов, которые используют практически все торговые системы. Также есть более узкие категории, к ним относят следующие индикаторы:

Объема. Помогают увидеть действия крупных игроков на рынке и определить текущие настроения;

Информационные. Это индикаторы, не анализирующие движение цены, а служащие для удобства трейдера. Например, индикатор времени торговых сессий, индикатор времени выхода новостей;

Волатильности. Отражают волатильность актива, служат для фильтрации флэта, для определения окончания тренда;

Паттернов. Служат для поиска на графике классических фигур технического анализа;

Уровней. Строят на графике уровни поддержки и сопротивления, круглые (психологические) уровни;

Силы валют. Показывают более сильную в настоящий момент валюту в определенной валютной паре;

Канальные. Рисуют на графике канал движения цены для торговли внутри его границ.

Самые популярные базовые индикаторы входят в торговые терминалы по умолчанию. Также существует огромное количество indicatori forex scalping на любой вкус. Если подходящего не нашлось, можно заказать его написание у программистов, либо попробовать написать самостоятельно.

Как использовать индикаторы?

Основная задача индикатора - облегчение работы трейдера. Суть не в том, чтобы купить волшебный индикатор, рисующий стрелочки на покупку или продажу. Такая стратегия в условиях постоянно меняющегося рынка обречена на провал.

Начинающие трейдеры обычно используют слишком много индикаторов. Иногда за ними и самой цены не видно. Но количество совсем не означает качество. Самый правильный вариант использования - когда человек понимает, какие данные хочет видеть на графике, и исходя из этого подбирает вспомогательные средства.

При выборе индикаторов помните, что они основываются на значении цены. Это значит, что индикаторы всегда запаздывают. Ценовой график уже включает в себя всю возможную информацию, а индикатор только обрабатывает ее согласно своей формуле.