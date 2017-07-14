Дейтрейдинг на форексе требует особых инструментов

Если спросить мнение у профессионального трейдера по поводу успешной торговли, он, скорее всего, первым делом порекомендует обратить внимание на диверсификацию рисков, минимизацию убытков и торговлю по тренду. Начинающие игроки не всегда понимают, о чем идет речь, поэтому для более полного раскрытия картины поможет эта статья.

Торговля по тренду – это главный прием прибыльной торговли. Смысл его заключается в том, что игрок должен всегда принимать торговые решения в сторону основного движения ценового графика.

Внутридневная торговля – еще одно сложное занятие, требующее длительной концентрации внимания и четкого понимания всех принципов торговли на платформе MT4 Australia. Независимо от того, какой вы выберете период графика, цена будет приблизительно одинаково меняться везде. Даже на пятиминутном графике заметны схожие тенденции с теми, что мы можем наблюдать на месячном или недельном графике. Но здесь у многих игроков возникает ошибочное мнение, будто внутридневная торговля строится по тем же принципам, что и долгосрочная. Однако применение одинаковых инструментов, графиков и методов не дает ровным счетом никакого результата в долгосрочной перспективе.

Поэтому не стоит применять на длительных сделках те же методы и инструменты, что используются в краткосрочной торговле. В однодневной торговле тренд минимален, поэтому приходится использовать более эффективные методы, чтобы оправдать расходы при ведении торгов.

Если же вы предпочитаете заключать долгосрочные сделки, тем самым даете возможность расти своей прибыли с течением продолжительного времени. В свою очередь, когда торговля ведется внутри дня без переноса, вы искусственно обрезаете потенциальную прибыль, поскольку ее рост прекращается ровно в полночь, когда сделка закрывается. Статистика показывает, что при краткосрочной торговле средний показатель за месяц оказывается ниже, чем при долгосрочных операциях, когда прибыль растет на протяжении недели или даже целого месяца.

При долгосрочной торговле издержки остаются на прежнем уровне. Поэтому профессиональные игроки часто говорят о том, чтобы повышать эффективность внутридневных методов, минимизируя комиссионные издержки, дополнительные расходы и увеличивая итоговую прибыльность заключаемых сделок.

С лучшей стороны себя зарекомендовало не так уж и много методов внутридневной торговли. Поэтому, подбирая для себя подходящую торговую систему, не забывайте, что движение цен имеет случайный характер, а рынок образует тренды. Только принимая во внимание эти важные аргументы, вы сможете достигать максимально высоких результатов на бирже.

Конечно, качественные и предсказуемые тренды появляются далеко не каждый день, поэтому краткосрочная торговля сопряжена с определенными трудностями и лишь в редких случаях способна принести действительно высокую прибыль.