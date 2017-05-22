Демо-конкурсы на форексе полезны всем категориям игроков

На Форекс редко приходят ради развлечения, как правило, потенциальные трейдеры преследуют строго обозначенную цель и имя ей – обогащение. Если вдруг кто-то покраснел в этот момент – не стоит стыдиться истинной правды, поскольку это вполне нормально зарабатывать, торгуя валютой. Это во времена СССР было страшно услышать про себя стыдливое слово «спекулянт». В наше время эти же спекулянты способны зарабатывать гораздо больше, чем директора заводов и фабрик, причем, даже не воруя у государства и никого не обманывая.

Но вернемся к тому, что активные трейдеры регулярно заходят в свои терминалы, для того чтобы продвигаться все дальше и дальше к заветному обогащению. Для этого приходится не просто механически нажимать клавиши, как думали некоторые наивные новички, но еще и лопатить сотни страниц специализированной литературы, нарабатывать практический опыт. Причем, в последнем занятии отличным подспорьем является участие в конкурсах на демонстрационных счетах.

По сути, весь конкурс представляет собой соревнование между новичками, которое организуют брокеры для привлечения себе новых клиентов. Но что в этом плохого, если по итогу все оказываются в выигрыше? Новички испытывают свои стратегии, оценивают торговый потенциал, получают бесценный опыт, а в случае получения призового места, еще и денежный стимул для дальнейшей работы.

На самом деле, игнорировать конкурсы на демо счет форекс не стоит, даже если вы уже покинули касту новичков, поскольку условия работы здесь максимально приближены к реальным, в то время как риска потерять собственные сбережения не существует. А если вы уверены в собственных силах и ваша новая стратегия докажет свою дееспособность, вряд ли вы огорчитесь прибавке к реальному счету, которую также можно использовать для последующей раскрутки депозита.

Конечно, не все конкурсы проводятся с реальными призовыми, но, если быть внимательным и отслеживать их появление, можно даже неплохо зарабатывать, не рискуя абсолютно ничем. Поэтому не упускайте из рук потенциальную выгоду и готовьтесь к подобным мероприятиям заранее. Для начала стоит внимательно ознакомиться с условиями предстоящего конкурса. Возможно они не будут соответствовать именно вашей торговой стратегии. В таком случае придется отказаться от него или воспользоваться другой системой. Но специально перестраиваться и переучиваться ради одного конкурса все же не стоит, лучше пустить эти силы в другое русло или дождаться следующего конкурса.

Обязательно изучите архивы, возможно, конкурс подобного плана уже проводился, причем неоднократно. С помощью найденной информации вы сможете ознакомиться с потенциальными результатами, необходимыми для получения призового места. Что же касается самих конкурсов на демонстрационных счетах, то они могут отличаться по типу используемых площадок, времени проведения и используемой стратегии. По сути, абсолютно каждый игрок сможет подобрать для себя подходящий вариант, что сразу же увеличивает его шансы на победу.

Как уже было сказано, наградой за успешное окончание конкурса может быть денежное вознаграждение на реальный счет. Однако, это не единственная «плюшка», которую получает игрок. Есть и менее очевидный результат затраченных усилий – это репутация. В первую очередь, у вас снижается уровень самокритичности, растет понимание собственных возможностей и расширяются горизонты для покорения новых вершин. Кроме этого, нужные люди также держат на контроле подающих надежды брокеров и того и гляди, как вам начнут сыпаться со всех сторон выгодные предложения по сотрудничеству.

В заключении хотелось бы напомнить начинающим игрокам, что тренировки наедине с собой, конечно же, имеют определенную, но ограниченную эффективность. Добившись первых положительных результатов, переходите на участие в конкурсах, не страшась поражений. В работе с демонстрационным счетом, максимальная потеря, которую вы можете понести – это укол самолюбия и затраченное время. Согласитесь, не самое страшное, что может произойти с форекс-трейдером. Поэтому отложите все ненужные занятия и прямо сейчас изучите расписание предстоящих мероприятий, возможно, вам уже пора начинать готовиться к подходящему конкурсу.