Последнее обновление: 18.04.2018 16:52

Интернет позволяет осуществлять удаленные инвестиции

С развитием современных технологий и ростом грамотности общества традиционная офисная работа сегодня отходит на второй план. Ее место занимает удаленная работа, так называемый фриланс, популярность которого с каждым днем возрастает все сильнее. Этому находится множество объяснений, среди которых:

• свободный график работы;

• отсутствие начальников;

• возможность самостоятельно принимать важные решения;

• контроль финансовых потоков.

Удаленная работа становится прибыльной в тех случаях, когда работник обладает глубокими знаниями в определенной нише, например, это может программирование либо обычное создание сайтов "под ключ". Но что делать, если хочется заработать деньги в интернете, не вникая в тонкости программирования.

На самом деле, есть несколько вариантов.

1. Запустить собственный блог. Это может быть видеоблог, группа в социальной сети, либо собственный сайт. Над проработкой дизайна собственного сайта придется изрядно постараться, однако это не так сложно по сравнению с разработкой сайтов "под ключ" для крупных интернет-магазинов или новостных порталов. Кроме того, современные конструкторы сайтов позволяют разработать свой блог буквально за пару часов.

Для повышения интереса к собственному проекту необходимо постоянного придерживаться его стратегии развития, размещать качественный и интересный пользователям контент. При хорошей посещаемости можно договариваться с какими-либо компаниями о рекламе их деятельности либо услуг. Например, это может быть реклама магазина цифровой техники, одежды либо автомобилей.

2. Использовать принцип "заработок без вложений". Сюда относится регистрация на биржах фриланса и выполнение заданий от заказчиков. Отсутствие посредников в лице директоров позволяет исполнителю заданий получать деньги от заказчика практически напрямую (за исключением комиссии биржи фриланса).

3. Продавать собственные информационные продукты. Здесь речь идет о создании инструкций, курсов, мастер-классов. Конечная цель данных мероприятий - привлечение большого количества покупателей, а главная ценность - возможность продажи одного и того же курса нескольким людям. Главное преимущество информационных продуктов выражается в частичном уходе от сдельной оплаты труда, то есть сделать что-либо можно только один раз, а продать - много раз, в зависимости от узнаваемости и авторитетности автора курсов.

4. Ну и самое популярное на сегодня, это инвестиции. Как говорится, было бы что инвестировать. При наличии определенной суммы денег (10000-20000 рублей), можно торговать с помощью platforma rynku forex валютами, ценными бумагами, например, купить лот акций какой-либо компании (лот - минимальное количество акций, доступное для продажи), подождать определенное время, проанализировать графики изменения цен в соответствии с принципами технического анализа для трейдеров, после чего продать ценные бумаги по возросшей цене.

В заключение хотелось бы отметить, что пробовать свои силы необходимо сразу по нескольким направлениям удаленной работы, потому что только такой подход поможет добиться финансовой независимости от своих нынешних работодателей.

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