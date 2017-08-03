Демо-счет поможет обрести опыт для торговли на форексе

Когда новички только начинают свой путь в области трейдинга на рынке Форекс, они задумываются над тем, стоит ли использовать демо-счет или же модно обойтись без него и начать сразу стараться зарабатывать, привлекая личный капитал. Также нередко появляются вопросы по поводу того, чем отличается торговля на таком счете от той, которая происходит на реальные деньги. Некоторые начинающие трейдеры задумываются ко всему прочему и над тем, смогут ли они так же успешно торговать на реальном счете, как у них получается на демке.

В сети интернет нередко появляются многочисленные отзывы о демо-счетах и о том, какие они имеют достоинства и недостатки. Имеется большое количество мнений по поводу того, что можно с помощью его использования научиться зарабатывать. Для других это лишняя трата времени. Перед тем, как торговать на рынке Форекс, для начала следует разобраться с тем, что такое демонстрационный счет и каким образом его можно использовать для того чтобы научиться получать как можно больше прибыли на валютном рынке.

Что представляет собой демо-счет

Демо-счет представляет собой бесплатный торговый счет, предназначенный главным образом для обучения трейдеров. Он практически похож на реальный, но в нем торговля веется не на реальные деньги, а на виртуальные. Пользователи могут пользоваться виртуальным депозитом и получать при этом виртуальный доход с каждой сделки на демке.

Для открытия демонстрационного счета не потребуется прилагать большого количества усилий и времени. Всего нужно несколько минут для его активации. Для того чтобы воспользоваться д нужно просто выполнить несколько простых шагов:

• Зарегистрироваться на портале выбранного брокера и ввести свои личные данные;

• Выбрать валюту для торговли;

• Открыть демо-счет для тренировки и получить свои виртуальные деньги.

Открывается демонстрационный счет в личном кабинете на сайте брокере. Также им имеется возможность воспользоваться при наличии forex simulator software.

Для чего трейдеру следует использовать демонстрационный счет

Сегодня есть много причин тому, чтобы пользоваться демонстрационным счетом. Чаще всего трейдеры пользуются демо-счетом для того чтобы:

• Познакомиться с торговой платформой и особенностями торговли на валютном рынке. Благодаря этому можно научиться пользоваться графиками и анализировать ситуацию на рынке.

• Познакомиться с финансовыми инструментами для ведения торговой деятельности. Каждому пользователю предоставляется возможность протестировать каждый из представленных на рынке финансовый инструмент, разобраться, как работает каждый из них и выбрать для себя наиболее подходящий.

• Потренироваться набраться опыта в торговой деятельности. Демонстрационный счет помогает оточить свои навыки в торговле, что очень важно, потому что при использования реального счет придется принимать решения в кратчайшее время.

• Протестировать торговую стратегию. Очень часто трейдеры выбирают торговые стратегии. Однако проверить, как они работают и в чем их преимущества и недостатки, нужно испытать их. А без риска для капитала это можно сделать при помощи демонстрационного счета.

Преимущества использования демонстрационного счета

У демо-счета имеется большое количество достоинств, которые являются следующими:

• Для открытия требуется несколько минут времени;

• Бесплатное использование, если по условиям его не нужно пополнять;

• Можно без риска для своих финансов оттачивать свои торговые навыки;

• Отсутствие во время виртуальной торговли психологического давления.