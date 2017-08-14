Маржинальная торговля на форексе позволяет избежать больших потерь

Серьезно занимаясь торговлей на валютных рынках, поражаешься: сколько методов, способов и нюансов существует. И каждый новый метод позволяет совершать более крупные сделки, но с меньшим процентом риска потерь. Одним из таких методов является маржинальная торговля. Для профессиональных трейдеров такой инструмент открывает ряд преимуществ и возможностей. Однако новичок должен разобраться с этим понятием до того, как столкнется с ним в реальных условиях рынка. В этом ему сможет помочь Metatrader 4. Эта платформа позволяет совершать маржинальные сделки на реальных условиях и понять все особенности такого способа.

Для того чтобы вникнуть в данный метод торговли, необходимо сначала рассмотреть три основных понятия:

• Маржинальная торговля;

• Кредитное плечо;

• Стоп лосс.

Основные понятия

Существует много понятий со специальными терминами, которые сложно даются новичку для понимания. Объясняя простыми словами, маржинальная торговля – это способ оперировать суммами, которые в несколько раз превосходят Ваш реальный депозит.

Кредитным плечом является заемный капитал, который предоставляется под залог для проведения крупных сделок.

Стоп лосс – это устанавливаемый уровень цены, при котором бы Вы хотели автоматически закрыть сделку.

Принцип действия

Маржинальная торговля позволяет увеличить свой капитал в несколько раз, не привлекая при этом собственные деньги. Разумеется, для предоставления кредитного плеча нужны гарантии. Залогом являются те средства, которые у Вас уже имеются.

Кредитное плечо выражается в виде коэффициента, зависящего от успешной trading intradia трейдера и его показателей. Используя платформу Metatrader 4 в первый раз, коэффициент составит не более 1:10, но по мере совершения прибыльных сделок он будет увеличиваться.

Что значит коэффициент?

Коэффициент кредитного плеча показывает во сколько раз Вы можете увеличить свой депозит в настоящее время. Если ваше кредитное плечо 1:100, то Вы можете увеличить свой депозит в 100 раз, и вместо 100$ вы можете совершить сделку размером в 10 000

Если сделка окажется неудачной?

Не переживайте, если сделка получилась неудачной. В принципе маржинальной торговли говорится, что Вы рискуете только своим залогом. При провальной сделке, вы не окажетесь в кредитной яме, обязуясь выплачивать всю одолженную Вам сумму. Однако, при совершении успешной сделки, вы неплохо подзаработаете.

На первых порах дилеры обычно берут под тщательный контроль новичков. Приумножив свой капитал с помощью кредитного плеча, Вы начинаете совершать сделки по купли-продажи валюты. Если тенденция покажет сильные потери с Вашей стороны, то дилер это увидит и закроет сделку. Если же сделка удачная, и Вы самостоятельно ее закрываете, то получаете не только прибыль, но и залог обратно.

Достоинства маржинальной торговли

Находясь на валютном рынке, где представлен метод маржинальных сделок, Вам открывается возможность совершать крупные сделки, не привлекая при этом собственные деньги. Трейдер не потеряет больше, чем оставленный залог, а брокер вовсе ничем не рискует, так как использует страховку. Такие взаимовыгодные сделки приносят немалую прибыль обеим сторонам при удачном раскладе.

Маржинальные сделки – способ, который позволит играть по-крупному, не теряя при этом большие собственные деньги и не загоняя никого в долги. Симулятор Metatrader 4 позволит Вам попробовать такой метод до выхода на реальный рынок и понять все его тонкости и особенности. Торгуйте на демо-счете с любого удобного Вам устройства и вливайтесь в ряды трейдеров.