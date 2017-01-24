Игра на форексе предполагает торговлю против тренда

Практически все учебники по валютному рынку Форекс единогласно утверждают, что торговать против тренда не стоит, ведь это грозит серьезными финансовыми потерями. Но действительно ли это так или есть некоторые приемы, которые позволяют работать против тренда?

Сразу отметим, что любое отклонение от классических принципов торговли уже представляет для трейдера серьезную опасность, ведь в таком случае исхода, как правило, два – либо можно сорвать куш, либо серьезно прогореть. Поэтому, если вы действительно нуждаетесь в конкретной сделке, которая при этом идет против тренда, стоит обладать достаточными знаниями и умениями, чтобы при этом максимально сократить свои риски.

Основные моменты торговли против тренда

Под трендом понимается определенное направление движения цен. Если очередной максимум оказывается выше предыдущего минимума, речь идет о восходящим тренде. Обратная ситуация указывает на нисходящий тренд.

Поэтому игроку в первую очередь стоит определить тип тренда, присутствующий на рынке и перед тем, как сделать это, стоит выбрать оптимальный таймфрейм. Когда вы видите восходящий тренд, при котором стоимость валюты растет, желательно осуществлять покупку валюты. Если же цены падают и тренд имеет нисходящий характер, сделка должна открываться на продажу.

Иными словами, на бычьем тренде, зарабатывают быки, для которых важен рост валюты. А когда цены начинают падать, к заработку подключаются «медведи». Но есть и третий вариант развития событий – флэт. На боковом движении потеря денег грозит и медведям, и быкам. Поэтому, если вы намерены сократить процент риска и заработать больше, стоит открывать позицию исключительно по тренду.

Справедливости ради, стоит отметить, что заработать можно и против тренда. Покупая на нисходящем тренде или продавая на восходящем, вы, конечно, очень сильно рискуете и вряд ли можете рассчитывать на хорошую прибыль. Подобную стратегию можно сравнить с движением по встречной полосе, когда во многом исход зависит от вашего личного везения и обстановки на дороге.

Классификация торговли против тренда

Против тренда можно торговать по двум видам: торговля в канале и торговля на откате.

Торгуя в канале, игрок должен научиться работать с euro kalkulačka, быстро строить линии поддержки и сопротивления, а также освоить полезный инструмент под названием «Стохастик». Контролируя данный индикатор, вы можете заключать сделки, если положение в зоне перекупленности и перепроданности занято правильно. При этом направление тренда можно игнорировать.

Торговля на откате подразумевает под собой использование возврата цены к скользящему среднему. Как правило, подобные коррекции и откаты появляются после окончания внезапного и сильного трендового движения. Если вы намерены попробовать свои силы в торговле на откате, дождитесь публикации важных новостей или исполнения значимых событий. Особенно полюбилась торговля на откате игрокам, предпочитающим методику скальпинга, ведь им приходится торговать, зачастую, и против тренда, когда на откате также совершаются многие сделки.

Таким образом, торговля на тренде – это не обязательно убытки. Но игрок должен понимать, что прибыль от такой методики он получит меньше и риски окажутся для него больше. Также важно найти правильную точку для входа. Для этого трейдер должен дождаться сильного движения, т.е. продолжительного тренда, который движется в определенном направлении. Подумайте еще и над входом в сделку. Нередко на графиках появляются двойные вершины, которые также требуют предельного внимания.

Стоит обратить внимание и на цену, если она недавно уходила вверх и в настоящий момент застыла в воздухе без поддержки, вход на рынок вполне может быть осуществлен.

Нужно понимать, что несмотря на все инструменты и помощники, торговля против тренда сопряжена с огромными рисками, от которых вы легко можете потерять свой баланс. Но если все же вы не видите другого выхода и должны как можно скорее войти на рынок, постарайтесь, хотя бы быть крайне осторожным и внимательным.