В Польше продолжаются протесты против судебной реформы

Несмотря на вето президента Польши Анджея Дуды на два закона об изменениях в судебной системе, протесты в Польше не прекратились.

Люди в Варшаве и других городах Польши протестуют против подписания президентом Анджеем Дудой закона о судах общей юрисдикции.

"Мы приходим к президентскому дворцу с желанием поговорить. Нашим главным лозунгом является "подойди к забору", то есть по-человечески пусть президент выйдет из "замка" и поговорит с нами",- идет речь в заявлении протестующих из организации "Граждане РП", которые во вторник вечером собрались под президентским дворцом.

Манифестанты также собрались под домом Верховного суда, где со свечами образовали традиционную для этого протеста "цепь света". Кроме того, демонстранты собирались также и в других польских городах, в частности Вроцлаве, Щецине, Гданьске и других.

Как сообщалось, Дуда в понедельник объявил о том, что наложит вето на два закона, - о Верховном суде и Национальном совете судопроизводства, поскольку они создают прецедент чрезмерной власти генпрокурора (одновременно министра юстиции в Польше) над судами и вызывают значительные эмоции в обществе. Зато он подписал третий закон - о судах общей юрисдикции, что также вызывает много предостережений в оппозиции, экспертов и судейского корпуса. Данный закон регламентирует назначение и увольнение председателей судов и их заместителей. По убеждению судейского корпуса, данный закон также создает поле для возможных нарушений со стороны исполнительной власти.

Еврокомиссия в среду оценит изменения в системе судопроизводства в Польше, учитывая также и вето президента РП.